- Dezideriu Și am ajuns și in luna decembrie, luna cadourilor, luna magica in care iar ne prefacem ca e totul frumos și suntem mai buni, pentru ca nu știm ce sa facem cu viețile noastre și e mai bine daca mimam ca macar o data pe an sa facem și noi un bine generic așa, […] The post Luna Plina in Gemeni…

- Tradiționalul film de Craciun, „Singur acasa” va fi difuzat de ProTV la jumatatea lunii decembrie, conform paginademedia.ro. Pelicula, care il are pe Macaulay Culkin in rol principal, va putea fi urmarita anul acesta dupa urmatorul program: pe 17 decembrie, de la ora 20.00, prima parte, iar pe 24 decembrie,…

- ​Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana. Vaccinul va fi accesibil in cabinetele medicilor de familie si in centrele de vaccinare din principalele spitale din Romania.…

- „Pensionarii romani merita ca statul sa faca pentru ei efortul de a crește pensiile cu rata inflației: 15%”, a declarat deputatul PNL Gheorghe Pecingina. Parlamentarul liberal a subliniat, pe Facebook, ca toate pensiile trebuie sa creasca cu acest procent, iar pentru persoanele vulnerabile și pensionarii…

- Americanii au votat, marți, in alegerile intermediare pentru Congresul Statelor Unite. In cadrul scrutinului se decid majoritațile din Camera Reprezentanților și Senat pentru urmatorii doi ani care au mai ramas din mandatul președintelui Joe Biden. In joc sunt toate cele 435 de mandate de la Camera…

- Dezideriu Iata-ne ajunși la ultima eclipsa totala de Luna de aici pana in 2025, o Luna Plina in constelația Taurului. Și daca in mod normal puteam sa punctam la capitolele stabilitate, mancare, bani, valoare și alte asemenea teme profund spirituale, de data asta apare in peisaj și Uranus, patron al…

- Vasile Dincu a precizat, luni, dupa ce și-a anunțat pe Facebook demisia din funcția de ministru al Apararii, ca a fost decizia sa și ca nu i-a cerut nimeni sa demisioneze. „Nu mi-a cerut nimeni demisia”, a spus Dincu raspunzand intrebarilor jurnaliștilor. El a refuzat sa faca alte comentarii legat…

