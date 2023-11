Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timișoara și-a continuat forma excelenta din Alpe Adria Cup și a ajuns la cinci victorii din tot atatea meciuri in competiția europeana. Leii din Banat au trecut pe teren propriu de Ilirija, formatie din capitala Sloveniei, Ljubljana, cu 97-85, diferenta de 12 puncte fiind si cea maxima din meci,…

- SCM Timisoara a reusit ieri sa o depaseasca in sala „Constantin Jude” pe CS Dinamo Bucuresti, scor 91-82, in runda a 8-a a Ligii Nationale. Victoria „leilor” a pus capat seriei negative din campionat, unde au incheiat luna octombrie cu esecuri pe linie. Dupa succesul din Alpe Adria Cup, baschetbalistii…

- SCM Timisoara a suferit un nou esec in Liga Nationala, al patrulea consecutiv in campionat. „Leii” au cedat aseara pe terenul celor de la CSO Voluntari, scor 71-82. „Leii” au castigat saptamana trecuta in Alpe Adria Cup, dar au pierdut ieri seara un nou meci in elita, al patrulea la rand in campionat,…

- CSM Oradea a inceput cu infrangere fiecare competiție oficiala in care evolueaza. Dupa 67-87 cu U BT Cluj-Napoca in Cupa Romaniei și 74-77 cu New Basket Brindisi in Basketball Champions League, „leii roșii” au simțit gustul amar al eșecului și in primul joc din Liga Naționala de Baschet Masculin.

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, care s-a aflat sambata la Timisoara la aniversarea a 25 de ani de la infiintarea SMURD Timis, a precizat ca sistemul RO-ALERT este mai bun decat pornirea sirenelor, referindu-se la alertarea privind prezenta dronelor in judetele Tulcea si Galati.…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat sambata, 30 septembrie, ca sistemul RO-ALERT este util și ca informațiile venite de la Ministerul Apararii nu pot fi ignorate.„Puneti-va in situatia noastra sau in situatia oricui, ca exista un risc. Și daca este 0,0001, totusi…

- SCM Timisoara a inceput cu dreptul campionatul, dupa eliminarea din Cupa, competitie al carui sistem a dus si la niste rezultate dubioase. „Leii din Banat” s-au impus ieri in sala „Constantin Jude” cu 85-81 in fata celor de la CSM Galati. Meciul s-a disputat „in cuplaj”, dupa victoria handbalistilor…

- Ultimul meci amical dinaintea startului oficial al sezonului a adus o noua victorie pentru CSM Petrolul Ploiesti, care a dispus, in Sala „Olimpia”, de CSM Focsani, cu scorul de 73-56 (20-14, 9-12, 21-14, 23-16). A fost un test care a semanat in oarecare masura cu cel contra echipei CSM Galati, diferenta…