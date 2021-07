Luminița Zaharia: cu sînge rece (pentru ca m-am nascut in aceeași zi cu Truman Capote) cu singe rece, de reptila obtii in Dorobanti o vila nu te vor prinde nici macar cu microfilme in molar cu singe rece, de vampir chiar viata e un chilipir cind fara scrupule te bagi la mos Norocu in nadragi cu singe rece, de paiata oferte masluiesti pe piata iti ungi cu miere periuta si nu te prinde nici Codruta cu singe rece, de calau in areal faci tambalau ca distragind atentia ascunzi sub pres abjectia …………………………………… cu singe rece, de Capote eu fac numai pe don Quijote inghet ca proasta-n semineu c-am focuri doar in capul meu stiti focul… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

