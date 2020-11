Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a dat multor persoane batai de cap cu greutatea. Este și cazul Luminiței Popescu ale carei forme s-au mai rotunjit in ultimele luni. Ea pare acum sa fie foarte grijulie la ce mananca. Paparazzi noștri au surprins-o intr-un supermarket, foarte nehotarata in privința a ce sa cumpere.

- Gigi Becali a ajuns din nou in atenția presei! Latifundiarul din Pipera este prieten doar cu Dumnezeu, nu și cu legea, din nefericire! Cum fost surprins celebrul milionar imediat dupa ce a incalcat regulile de circulație de mai multe ori? Paparazzii Spynews.ro au fost pe faza!

- Paparazzii SpyNews.ro au fost pe urmele lui Florin Tanase, iar acum va prezentam și dumneavoasta imgini de senzație. Deocamdata va spunem doar atat, dupa ce a incalcat regulile de circulație in mijlocul Capitalei, fotbalistul a intrat in casa doar cu ajutorul vecinilor.

- Tristan Tate are lumea la picioare, iar fetele abia daca-l lasa in pace, mereu fiind in prejma lui, insa iata ca milionarul a uitat de tot. Atat de iubita, cat și de regulile de circulație. Cum a fost surprins de paparazzi Spynews.ro

- Edi Iordanescu ar face orice pentru soția lui insarcinata, și chiar asta a și facut in trafic, fara sa mai țina cont de nimic. Aceasta a incalcat regulile de circulație de dragul mamei viitorului sau copil. Cum au fost surprinși in trafic de paparazzii Spynews.ro!

- Gabriel Oprea Jr. o ține din tereasa in terasa, insa de ținuta nu-l intereseaza. Daca in urma cu doar cateva zile a fost surprins cu prietenii, acum a ieșit cu soția, dar a cam uitat de ea. De ce spunem asta? Ei bine, stați sa vedeți imaginile surprinse de paparazzi Spynews.ro

- Alex Bourceanu vorbește... de nu se mai oprește! Fostul fotbalist a fost atat de implicat in discuții, incat a uitat pana și de soție! Ce gest nepoliticos a facut acesta fața de Adina Bourceanu, in public? Paparazzii Spynews.ro au surprins totul!

- Sudul Franței este plin de turiști dar și de restricții. In ciuda avertismentelor și a polițiștilor care patruleaza in numar mare pe strazi, sunt mulți turiști care nu respecta regulile impuse de autoritați. Corespondenta TVR Mihaela Antoche descrie atmosfera de acolo.