LUMINA SFANTA se aprinde la Ierusalim LIVE VIDEO

„Sfanta Lumina” se aprinde deasupra Sfantului Mormant, spunandu-se ca focul se coboara din cer si aprinde lumanarile. Este considerat cel mai vechi miracol din lumea crestina, prima data fiind documentat in anul 1106. Ceremonia este transmisa in direct in multe tari crestine.

Ceremonia, simbol al eternitatii, pacii si Invierii lui Hristos, este unul dintre momentele esentiale ale traditiei liturgice ortodoxe.

Patriarhului Ortodox de la Ierusalim, Teofil al III-lea, a iesit din biserica avand Lumina Sfanta a Invierii, pe…