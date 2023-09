In politica mondiala, termenul “hegemon” se refera la o superputere care domina sistemul internațional in ansamblul sau, in bine sau in rau. De-a lungul timpului, Statele Unite au fost un astfel de hegemon, și in mod controversat. Astazi, influența Americii la nivel mondial pare sa scada, pe masura ce alte puteri se ridica. Procesul va […] The post Lumea va accepta in continuare hegemonia SUA? Americanii s-au saturat sa apere “ordinea mondiala”? first appeared on Ziarul National .