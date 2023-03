Lula da Silva va omologa rapid noi terenuri ale indigenilor

Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a dat asigurari luni ca va omologa „cat mai repede posibil” noi terenuri rezervate indigenilor, legalizare care a ramas la punct mort sub mandatul predecesorului sau de extrema dreapta Jair Bolsonaro, relateaza AFP. „Am cerut ministerului pentru probleme indigene sa-mi arate toate terenurile pregatite pentru a fi omologate. Ele trebuie omologate cat mai curand posibil, inainte ca altii sa si le insuseasca (…) prin folosirea unor documente false”, a declarat Lula da Silva in timpul unei adunari a liderilor indigeni in statul Roraima (nord). „Este…