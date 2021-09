Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit marți, 21 septembrie, in jurul orei 11.00, pe platforma rafinariei Petrotel Lukoil din Ploiești. Autoritațile au emis un mesaj Ro-Alert. Potrivit reprezentanților ISU Prahova, incendiul a fost lichidat și nu sunt inregistrate victime. Se fac cercetari pentru identificarea cauzei…

- Un incendiu puternic a izbucnit marți dimineața, pe Taietura Turcului, in zona Tetatorm 1.Fumul este vizibil in tot orașul. Incendiul a izbucnit la o hala din Parcul Tetarom 1, de pe Taietura Turcului. Foto: Martor / FacebookClujenii au primit la ora 7.09 un mesaj de Alerta. care anunța ca este…

- Un accident rutier grav s-a produs in jurul orei 10:30 pe DN1 A, la Gura Vitioarei, fiind implicate doua autoturisme in care se aflau 6 persoane. In urma impactului, 4 persoane au fost ranite, printre care 3 copii. Acestea au fost transportate la unitatea Primiri-Urgente a Spitalului Judetean…

- Pentru prima data dupa 1990, deschiderea cursurilor in noul an școlar se va face in Prahova in prezența președintelului Klaus Iohannis și a ministrul Educației Sorin Cimpeanu. Iohannis, la Valea Doftanei, Cimpeanu la Bucov Președintele Klaus Iohannis și-a anunțat venirea, luni, pe 13 septembrie 2021,…

- Cinci persoane și trei autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier produs, sambata la amiaza, in Ploiești. Potrivit ISU Prahova, accientul s-a produs in Ploiești, la ieșire spre Targoviște. Dn primele informații, in evenimentul rutier au fost implicate trei autovehicule in care se aflau in…

- Primul accident a avut loc pe un drum comunal, la Magurele, unde un autoturism ar fi intrat intr-un stalp, iar o femeie in varsta de 48 de ani a fost transportata la spital.Cel de-al doilea s-a produs in comuna Cocoraștii Colț. Doua autoturisme au intrat in coliziune. rezultand doua victime de 35 ani,…

- Andreea, mama gemenilor de doi ani care au cazut de la etajul al zecelea al unui bloc din Ploiești , a facut primele declarații despre tragedie. intr-un interviu pentru ObservatorNews . Femeia a recunoscut ca se afla intr-un live pe rețelele sociale, intr-o camera alaturata, cand micuții au picat de…

- O explozie s-a fi produs, vineri, la Rafinaria Petromidia din Navodari. Primele informații arata ca cel puțin trei persoane au fost ranite, iar doua dintre acestea deja au inceput sa fie transportate catre spital cu elicopterul SMURD. ”A fost dispusa suplimentarea rezervei de substanța de…