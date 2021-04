Lukașenko gata să transfere puterea către consiliul de securitate condus de premier. Care sunt condițiile Președintele Belarus Alexander Lukașenko a anunțat sâmbata ca este gata sa semneze un decret privind transferul puterii prezidențiale catre consiliul de securitate al țarii în cazul în care ar intra în incapacitatea exercitarii atribuțiilor, informeaza Reuters, citând agenția de stat Belta.



Premierul ar fi cel care conduce consiliul de securitate, în cazul în care președintele este absent, a mai spus Lukașenko, considerat de unii ultimul dictator al Europei.



Anunțul vine în contextul în care țara a fost zguduita de proteste masive,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu susține, joi, o declarație de presa, in care anunța ultimele decizii care vizeaza anul școlar in curs. Conform ministrului Educației, examenele naționale raman la datele stabilite deja. Știre in curs de actualizare The post Ultimele decizii care vizeaza anul școlar.…

- MOSCOVA, 19 mart – Sputnik, Andrei Koț. Trupele, controlate de Gaddafi, nu avea cum sa se opuna – aviația Alianței a suprimat instantaneu orice rezistența. Operațiunea s-a incheiat pe 31 octombrie. Drept rezultat, Libia, odata un stat prosper, a incetat sa mai existe ca un tot intreg. Acolo, luptele…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat miercuri ca se va vaccina in curand cu serul dezvoltat de compania farmaceutica AstraZeneca, in parteneriat cu Universitatea Oxford, informeaza Hotnews , care citeaza Reuters și Politico. Anunțul lui Johnson vine dupa ce mai multe țari au suspendat vaccinarea…

- Departamentul american al Trezoreriei a impus marti sanctiuni impotriva a sapte inalti responsabili ai guvernului rus, intre care figureaza si Aleksandr Bortnikov, seful puternicului Serviciu de Securitate al Rusiei (FSB, ex-KGB), ca raspuns la otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii in luna august…

- Actualul director al sitului arheologic italian de la Paestum, germanul Gabriel Zuchtriegel, va prelua conducerea sitului antic Pompei, clasat de UNESCO in patrimoniul umanitatii. Anunțul a fost facut de ministrul italian al culturii, Dario Franceschini, potrivit AFP. Noul director a primit de la Franceschini…

- Amsterdam a devenit cel mai mare centru financiar al Europei și a detronat Londra. O consecința fireasca a Brexit-ului, spun analiștii financiari. Acest lucru s-a intamplat, potrivit unei analize Reuters, dupa ce tot ceea ce inseamna Brexit a forțat investitorii din Uniunea Europeana sa foloseasca platformele…

- Economia Uniunii Europene risca sa sufere o lovitura de aproximativ 90 de miliarde de euro in acest an, daca ritmul vaccinarilor COVID-19 in blocul comunitar nu atinge nivelul din alte regiuni. Acesta este avertismentul grupului german de asigurari Allianz. Guvernele UE sunt criticate pentru debutul…

- Portugalia este intr-o faza “groaznica” a pandemiei de coronavirus, dupa cum a a declarat premierul țarii, Antonio Costa. Premierul a atras atentia ca trebuie sa mai treaca saptamani pana cand lucrurile ar putea incepe sa se imbunatateasca si ca din strainatate nu poate veni decat un ajutor limitat,…