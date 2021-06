Stiri pe aceeasi tema

- Alexia Eram este tare incantata de prezența socrilor ei, fapt ce se vede pe imaginile surprinse de paparazzii Spynews. Fata este numai un zambet cand se afla in prezența parinților lui Mario Fresh și pare ca cei ce i-au dat viața tanarului au o relație nemaipomenita cu viitoarea lor nora, Alexia. Mario…

- Iulia Vantur s-a pus pe comisioane de cand s-a intors in Romania! Iubita lui Salman Khan a demonstrat ca nu se da in laturi de la nimic, nici macar cand vine vorba despre cumparaturile de la... farmacie, rezolvand singura treburile. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Cantarețul Brian McFadden (41 de ani), fost component al trupei Westlife a devenit tata pentru a treia oara, dupa ce logodnica sa, Danielle Parkinson a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Vestea cea mare a fost facuta publica pe rețelele de socializare de Brian McFadden, prin postarea unei fotografii…

- Lui Mihai Gruia ii priește neașteptat de bine viața de burlac. Fostul membru al trupei Akcent se apropie cu pași repezi de varsta de 40 de ani, dar este intr-o forma de zile mari. Dupa un divorț și o desparțire relativ recenta, artistul nu sta sa-și planga de mila, ci trece la urmatoarea cucerire. Iata…

- Mike Mitchell, muzician cunoscut pentru solo-ul de chitara din piesa „Louie Louie” a trupei The Kingsmen, a murit la varsta de 77 de ani, anunta BBC, informeaza News.ro. Membru fondator al trupei, Mitchell a murit in ziua in care a implinit 77 de ani, pe 16 aprilie, a confirmat bateristul…

- Mihai Gruia mai are puțin și implinește 39 de ani, dar afișeaza un look extrem de tineresc. Fostul membru al trupei Akcent este unul dintre personajele discrete din showbizul romanesc, dar nu pentru ca nu ar avea cu ce sa se laude. Cantarețul este intr-o forma de zile mari și se plimba pe strazile Capitalei…