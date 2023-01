Lui Marcel Pavel nu-i plac femeile cu operații estetice: „Toate au botul extraordinar, parcă sunt airbag-uri” Marcel Pavel a vorbit despre femeile cu operații estetice și nu este de acord cu cele care exagereaza și iși schimba complet infațișarea. Cu toate acestea, el nu exclude ideea de a apela la estetician pentru blefaroplastie. „Probabil am sa apelez la un doctor estetician, poate ca la pleoape puțin, poate acolo, ca sunt lasate puțin. In rest, nu! Nici n-aș vrea și nici n-are sens, ce sunt cocota masculina? Nu sunt! Nu vreau! Orice s-ar intampla se vede cand umbli fața”, a declarat Marcel Pavel in emisiunea online, „FRESH by UNICA”. Marcel Pavel a declarat ca unele femei s-au mutilat din cauza intervențiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

