- Sfanta Marie Mare este ziua in care Feciara Maria a trecut la cele sfinte. Aceasta zi, practic praznuiește moartea acesteia și mai este cunoscuta in popor sub denumirea de Adormirea Maicii Domnului.

- Prohodul Adormiricii Maicii Domnului, Sfanta Marie Mare. Aceasta sarbatoare este cunoscuta in popor si sub denumierea de „Pastele verii”, sarbatoare incununata cu un Prohod pentru a supravenera Nascatoarea de Dumnezeu.

- La Lugoj, in urmatoarele luni s-ar putea deschide nu mai putin de patru supermarketuri. Conform unor documente depuse la Primaria Lugoj, magazinele urmeaza sa se deschida in zona unor cartiere cu un numar mare de locuitori. Vizate sunt cartierele Micro III, MicroIV, MicroV, dar si Cotu Mic. Interesul…

- Inspectia Muncii a desfasurat, in perioada 16 iulie - 3 august 2018, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 1.966.336 de euro, adica 9.123.800 de lei. Au fost depistate 647 de persoane care lucrau fara forme legale, dintre acestea 54 erau din judetul Timis, 46 in…

- Manifestarile prilejuite anul acesta de Ruga Lugojeana vor aduce pe scena din fata Casei de Cultura a Sindicatelor legendara trupa a rockului romanesc – ”Holograf”. The post Invitați de marca la Ruga Lugojeana. Vor canta soliștii Liliana Laichici, Ghita Caltun – Brancu, Nicu Novac, trupele Box Office,…

- Adormirea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mare este una dintre cele mai importante sarbatori crestine, iar pentru romani este si ocrotitoarea marinarilor. Biserica Ortodoxa cinsteste la 15 august Adormirea Maicii Domnului, sarbatoare numita in popor si Uspenia (termenul slav) sau Sfanta Maria Mare.…

- Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj va beneficia de inca o donație. Dupa cum a anunțat Primaria Lugoj, marți, 10 iulie, intre orele 10.00 și 11.00, maternitatea spitalului lugojean va primi o donație constand in 6 patuțuri speciale pentru nou-nascuți și 356 de cearceafuri…

- Sub semnul Centenarului „Romania 100”, Casa de Cultura a Municipiului Lugoj organizeaza marți, 29 mai, de la ora 19, pe scena Teatrului Municipal „Traian Grozavescu”, spectacolul extraordinar „Lugojana – acasa!”. Iși dau concursul, alaturi de dansatorii Ansamblului folcloric “Lugojana”,…