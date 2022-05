A fost cutremur in Vrancea. In ce orase s-a simtit

In ziua de 10 Mai 2022, la ora 06:33:19 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 138km.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului Incdfp,cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor… [citeste mai departe]