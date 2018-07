Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat miercuri ca "visul lui Liviu Dragnea de a aparea pe prima coperta a manualelor a esuat temporar" prin decizia CCR in cazul Legii manualului scolar. "Visul lui Dragnea de a aparea pe prima coperta a manualelor realizate in sistem de Editura Pedagogica in regim…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca visul lui Liviu Dragnea de a aparea pe coperta manualelor realizate de Editura Pedagogica in regim de monopol, a esuat, dupa ce CCR a decis ca Legea manualelor e neconstitutionala.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) sustine ca Legea manualului scolar este neconstitutionala in ansamblul sau, deoarece nu a fost respectata in Parlament procedura de vot. CCR a admis, miercuri, cu unanimitate de voturi, obiectia de neconstitutionalitate a Legii manualului scolar,…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis miercuri sesizarea PNL si USR privind neconstitutionalitatea Legii manualului scolar, au declarat pentru AGERPRES surse din CCR. Semnatarii sesizarii au sustinut ca...

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) s-ar putea pronunta miercuri asupra sesizarii PNL si USR privind Legea manualului scolar. Potrivit ordinii de zi de pe pagina de internet a CCR, plenul Curtii urmeaza sa se pronunte privind obiectia de neconstitutionalitate a Legii privind manualele scolare formulata…

- "Procurorul sau procurorii probabil considera ca trebuie cercetate faptele, nu stiu daca vor exista, daca voi fi convocat, ma voi duce sa pun la dispozitia procurorului informatiile pe care le detin, pe care in mare parte le-am prezentat in cuprinsul sesizarii", a declarat Ludovic Orban, potrivit…

- "Dragi colegi liberali. Lucrurile pe care le traim impreuna de o buna bucata de vreme sunt pentru mine de neimaginat. V-o spun cu toata sinceritatea si amaraciunea! Sunt membru al acestui partid de zece ani, am avut onoarea sa fiu deputat in perioada 2012-2016, iar acum din 2016 senator. De la bun…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a modificat substantial saptamana trecuta prevederile actelor normative cu efecte in domeniul achizitiilor publice. Totul s-a facut prin ordonanta de urgenta. Cele mai importante modificari: doar Curtea de Conturi va fi cea care veridica modul in care sunt…