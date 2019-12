Ludovic Orban subţiază subvenţiile partidelor politice "Pastram indemnizațiile la nivelul lui 2019 pentru demnitari. Micșoram subvențiile pentru partidele politice, dar e un subiect sensibil, pentru ca sunt doua randuri de alegeri. La locale, fiecare echipa are posibilitatea sa aiba contribuții, daca sumele de bani se incadreaza sa fie decontate. Nu restrangem dreptul persoanelor care sunt pensionate și lucreaza la stat. Nu acceptam sa primeasca și salariu și pensie. Daca s-a pensionat, inseamna ca a dorit sa se pensioneze. Daca vrea sa lucreze la stat, trebuie sa i se suspende pensia. La privat poate sa lucreze. Cand revine la pensie, va… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

