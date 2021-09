Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, exclude „vreun blat” cu PSD și considera ca situatia din interiorul partidului este una ”destul de critica”, iar singura ”forma onorabila” de a asigura o majoritate parlamentara este refacerea actualei coalitii. „Avem trei variante in momentul de fata: sa continuam guvernarea…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, marți, in intalnirea cu diplomații romani, ca va fi gasita „o soluție buna” pentru actuala criza guvernamentala. „Vom gasi o soluție buna și pentru aceasta criza. Romania continua sa fie o țara stabila. Va garantez ca vom gasi cele mai potrivite soluții pentru…

- Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat, miercuri, ca nimeni nu a incalcat protocolul de colaborare in cazul proiectului privind programul „Anghel Saligny” si ca nu crede ca USR PLUS vrea sa iasa de la guvernare, potrivit News. „Au spus ca ei vor fi de acord cu acest proiect doar daca noi acceptam,…