- Premierul Ludovic Orban l-a numit luni in funcția de consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, in domeniul economic, pe Tanase Stamule, un apropiat al sau. Decizia a aparut in Monitorul Oficial.Noul consilier economic al lui Orban vrea sa candideze din partea PNL, la alegerile…

- Jocurile politice din PNL Brașov se concretizeaza: Mihail Veștea a fost numit secretar de stat, printr-o decizie a primului ministru Ludovic Orban! Mihail Vestea a fost numit secretar de stat la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial.…

- Seful Ocolului Silvic Vama, Gelu Puiu, a fost numit in functia de secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. Numirea a devenit oficiala dupa publicarea deciziei premierului Ludovic Orban in Monitorul Oficial, Gelu Puiu urmand sa-si preia functia in cel mai scurt timp. ...

- Ionel-Ovidiu Bogdan a fost numit in functia de secretar de stat la Cancelaria prim-ministrului printr-o decizie a premierului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, a fost numit de catre premierul Ludovic Orban in functia de secretar de stat la Cancelaria Prim-Ministrului. Decizia a fost publicata si in Monitorul Oficial.

- Nini Sapunaru a fost numit in functia de secretar de stat al Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Totodata, Costel Barbu este noul secretar general ad...

- Nicolae Cristian Stanica a fost numit in functia de presedinte al Comisiei Nationale pentru Strategie si Prognoza, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Seful Executivului i-a numit tot luni in functia de consilier…

- Romulus Lucian Iaru, consilier județean in Galați și secretar general adjunct al PMP, a fost numit, miercuri, prin decizia premierului Ludovic Orban, in funcția de Secretar General Adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat. Decizia a aparut in Monitorul Oficial. Potrivit celei mai recente…