Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna n-a vrut sa intre in cadrul pozei pe care și-au facut-o liderii PNL in Parlament, ba chiar se uita urat la Ludovic Orban și Florin Cițu, ultimul, cel mai familiarizat cu selfie-urile. Poza a fost facuta de penelistul Dan Vilceanu, pe 22 februarie, atunci cand Florin Cițu a fost audiat in plen…

- Președintele PNL Ludovic Orban și premierul Florin Cițu i-au raspuns lui Dan Barna care a declarat la Digi24 ca fiecare partid din coaliția de guvernare iși evalueaza propriii miniștri, iar o decizie privind remanierea unui membru din Cabinet nu va putea fi luata de premier. „Demiterea se face la propunerea…

- Tinerii de la PSD au facut, luni, un protest in fața Guvernului, unde au montat figurine de cartin pentru cațiva dintre membrii Executivului, dar și pentru Klaus Iohannis și Ludovic Orban. Caricaturile din carton sunt urmatoarele: premierul Florin Cițu are o coasa in mana, vicepremierul Dan Barna cara…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan le-a transmis, luni, la emisiunea “Esențial” de la Antena 3, realizata de Ana Maria-Roman, lui Ludovic Orban și lui Florin Cițu ca, in cazul in care guvernarea nu ia masurile corecte, atunci la Congres liberalii nu vor mai avea pe ce sa se bata pentru ca partidul…

- Funcțiile de secretari de stat, de conducere a agențiilor și companiilor, dar și cele de prefecți si subprefecți au dus la noi disensiuni intre liderii coaliției de guvernare. Klaus Iohannis i-a chemat la Vila Lac pe premierul Florin Cițu, Ludovic Orban – președintele PNL, Dacian Cioloș – președintele…

- Semnarea acordului de guvernare a fost anunțata, luni seara, de președintel PNL, Ludovic Orban. Acesta prevede, printre altele, desemnarea lui Florin Cițu premier, a lui Ludovic Orban – președinte al Camerei Deputaților și a Ancai Dragu – președinte al Senatului, dar insista pe menținerea actualei paritați…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, duuminica, la Parlament, ca va convoca BPN-ul PNL pentru a valida lucrurile negociate, dupa finalizarea negocierilor cu USR-PLUS și UDMR. “Cand vom finaliza negocierile voi convoca BPN-ul PNL pentru a valida lucrurile negociate, oamenii nominalizați in funcțiile…

- Președintele Klaus Iohannis a precizat, miercuri, ca va accepta propunerea venita din partea coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR, fie ca este vorba de Ludovic Orban, fie ca este vorba despre Florin Cițu. ”Eu aștept ca partidele sa vina cu o propunere. Ca este Orban, ca este Cițu, eu voi accepta propunerea partidelor.…