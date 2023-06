Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, l-a facut ”mincinos” pe Klaus Iohannis care a numit un premier de la PSD, deși a spus ca nu va face asta niciodata.Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a desemnat premier pe Marcel Ciolacu, președintele PSD, partid numit ”toxic” in perioada in care era…

- Ludovic Orban și-a adus partidul in fața Palatului Cotroceni, in timp ce Klaus Iohannis era la consultari cu partidele. Parlamentarii membri ai Forta Dreptei au venit cu pancarte cu mesaje pentru președinte, iar Orban l-a acuzat pe Iohannis ca astazi „comite ultimul act de tradare, din drama pe care…

- Parlamentarii membri ai partidului Forta Dreptei au manifestat, marti, la Palatul Cotroceni, in contextul consultarilor presedintelui Klaus Iohannis cu formatiunile parlamentare pentru desemnarea prim-ministrului, anuntand ca vor vota impotriva unui guvern condus de Marcel Ciolacu.

- Ludovic Orban și cațiva membri ai partidului Forța Dreptei protesteaza in fața PalatuluI Cotroceni in timpul intalnirii președintelui Klaus Iohannis cu reprezentanții partidelor politice. Parlamentarii membri ai Forta Dreptei au inceput protestul la porțile Palatului Cotroceni, in contextul consultarilor…

- Parlamentarii Forța Dreptei, in frunte cu Ludovic Orban, au mers la Cotroceni pentru a protesta impotriva președintelui Klaus Iohannis, chiar de ziua acestuia de naștere.In fața Palatului Cotroceni, Orban l-a acuzat pe Iohannis ca a tradat cele 6,5 milioane de voturi primite și a spus ca actualul…

- Fostul premier Ludovic Orban a venit la poarta Cotrocenilor pentru a protesta ca nu a fost chemat la consultari. El este insotit de mai multe persoane care poarta pancarte pe care scrie, printre altele, „Te-am votat, ne-ai tradat", „Iliescu nu fi trist si Klaus e comunist". Presedintele Klaus Iohannis…

- In interiorul PNL se poarta un razboi cu toate armele pe masa pentru nominalizarile miniștrilor in Guvern. Pentru mai multe ministere sunt mai mulți doritori, astfel ca liderii PNL au luat decizia sa supuna la vot, in interiorul partidului fiecare nominalizare.Conform surselor politice, fiecare nume…

- Parlamentarii AUR, in frunte cu George Simion, au forțat intrarea in biroul președintelui Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, pentru a lasa pancarde cu mesaje in favoarea grevei generale din Educație.Pe pancarde sunt scrise mesaje precum: 'Salarii decente, educație demna'; 'Școala de azi este Romania…