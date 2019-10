Ludovic Orban o pune la punct pe Dăncilă, după noua propunere de comisar european: Este o obrăznicie. România s-a făcut de râs ”Asta mi se pare inca o obraznicie a doamnei Dancilasa-ti permiti sa mai faci a treia propunere de comisar european dupa ce prima nu aintrat i calificari, a doua – care era, de fapt, parte din prima propunere nici macar nu s-a luat in discutie. Sa mai faci si atreia nominalizare este o obraznicie si o incapacitate de a ntelege exigentele pe care le reclama exercitarea unei pozitii de conducere in statul roman”, a declarat, marti, Ludovic Orban, citat de News.ro. Liderul liberal a amintit ca Negrescu nu a fost bun de ministru, fiind schimbat de PSD, dar e bun de comisar european. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

