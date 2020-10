Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut marti, in contextul vizitei pe care o efectueaza in Franta, o intrevedere cu secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Angel Gurria, si a sustinut, totodata, o alocutiune in plenul Consiliului OCDE in cadrul careia a reiterat…

- De asemenea, EBITDA a fost de 99,1 milioane de lei in primele noua luni, in crestere cu 46% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. ”Cresterea organica din primele noua luni ale anului arata ca grupul nostru se poate adapta si poate gasi solutii de a performa si in contextul dificil din 2020.…

- Romania sustine finantarea substantiala a obiectivelor ecologice si digitale in Mecanismul de Relansare si Rezilienta, dar reaminteste faptul ca statele membre au particularitati nationale, etape de dezvoltare si nevoi diferite, a afirmat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, la reuniunea ECOFIN,…

- Daca masurile adoptate de Parlament referitoare la creșterea punctului de pensie cu 40% vor fi adoptate deficitul bugetar va crește pana la 11% din PIB și va deveni imposibil de finanțat pe piețele financiare, susține Consiliul Investitorilor Straini (CIS). Reactia organizatiei care promoveaza interesele…

- Intalnirea Consiliului National al Rectorilor din 17 -20 septembrie, organizata la Brasov in parteneriat cu Universitatea Transilvania, a inclus temele actuale care vizeaza deschiderea si desfasurarea anului universitar 2020-2021 in conditii optime, in contextul situatiei epidemiologice generate de…

Guvernul Romaniei a aprobat Ordonanța de urgență privind unele masuri pentru elaborarea Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), indispensabil Romaniei in urmatoarea perioada de...

- "Domnule premier, s-a votat prin hotararea 45 din 2020 propunerea catre Guvern a masurilor care sa fie luate in timpul campaniei electorale si in ziua votului. Aici subliniez aspecte precum permisiunea de a se desfasura nu numai mitinguri electorale, dar si demonstratii, in limita de 100 de persoane…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de joi, prin ordonanta de urgenta, unele masuri pentru elaborarea Planului National de Relansare si Rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezilienta, potrivit ordinii…