Ludovic Orban: Impasul a fost depășit, lucrurile stau bine, în prezent, în cadrul coaliţiei de guvernare Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca lucrurile stau bine, in prezent, in cadrul coalitiei de guvernare, impasul fiind depasit. „Ceea ce este bine este ca am trecut de impas, am stabilit niste imbunatatiri ale protocolului de functionare a coalitiei. Intotdeauna solutiile vin atunci cand lucrurile nu functioneaza perfect. Important este ca avem un nou ministru al Sanatatii in care ne punem sperante ca va rezolva problemele nesolutionate din zona Sanatatii. Lucrurile in coalitie stau bine in momentul de fata”, a afirmat Ludovic Orban, la Drobeta – Turnu Severin. Criza din coaliție a pornit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Performanta in domeniul IT depinde de capacitatea de crestere a cifrei de scolarizare, de crearea unor parcuri IT si de investitii masive in procesele de digitalizare, nu de scutirile de impozit, a declarat vineri, presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, aflat intr-o vizita in judetul Dolj.…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu susține ca PNRR nu a fost acceptat de Comisia Europeana, așa cum anunța ieri premierul Florin Cițu. "Reprezentanții USR din Guvern spun ca nu au trimis oficial Planul Național de Redresare și Reziliența la Bruxelles. Președintele și Premierul spun ca a…

- Miercuri, la ora 18.00, la Palatul Cotroceni, are loc ceremonia de investire a noului ministru al Sanatații. Ioana Mihaila a fost propusa de USR PLUS pentru aceasta funcție. Cine este Ioana Mihaila? Ioana Mihaila s-a nascut in 1980 și este de profesie medic primar endocrinolog și un cunoscut antreprenor…

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, le-a cerut inca o data premierului Romaniei, Florin Cițu, și ministrului Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, sa prinda in Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) tot traseul autostrazii A7, de la Ploiești pana la Siret, și nu doar pana la ...

- Președinte Klaus Iohannis a susținut miercuri o declarație de presa, dupa ședința de la ora 16:00 cu Premierul Florin Cițu, Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban și Viceprim-miniștrii Dan Barna și Kelemen Hunor. Tema ședinței a fost Planul Național de Redresare și Reziliența. In cadrul declarației…

- Viziunea Romaniei in ceea ce priveste reforma in domeniul digitalizarii este una care se pliaza pe obiectivele Uniunii Europene, a scris ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, pe pagina sa de Facebook, adaugand ca Planul National de Redresare si Rezilienta prevede aproximativ…

- Ședința de lucru se va axa pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența. Vor participa prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, viceprim-ministrul Dan Barna și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.Planul National de Redresare si Rezilienta este un document strategic,…