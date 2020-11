Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a lansat, luni seara, un apel catre romani, dupa tragedia de la Neamț, și a mulțumit cadrelor medicale pentru activitatea lor. "Am inventariat posibilitatea creșterii numarului de paturi la Spitalul Malaxa. E necesara o analiza mai profunda. Fara a fi specialiști, na-am…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat duminica seara ca adolescentii sunt “raspandaci” de virus, ei neinfectandu-se la scoala, ci in locurile in care nu sunt supravegheati de parinti, bunici sau profesori, conform Agerpres. Șefului guvernului a explicat chiar momentul in care s-a convins ca restricțiile…

- Premierul Ludovic Orban a venit cu precizari privind o parte din candidații PNL la alegerile parlamentare care au probleme cu legea, putand fi considerați „penali”, in accepțiunea lui Klaus Iohannis. Deși cel puțin unul dintre ei este judecat penal, Orban spune ca niciunul din cei vizați nu incalca…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca va propune sistarea evenimentelor private sau revenirea la vechiul sistem in care era permisa participarea a maximum 20 de persoane. “Voi propune sistarea evenimentelor private. Este clar ca reprezinta una din sursele de imbolnavire. Sau revenirea la vechiul sistem…

- O mexicanca in varsta de 103 ani care suferea de o grava boala pulmonara cronica s-a vindecat de COVID-19 dupa ce a fost internata timp de 11 zile, a informat Institutul mexican de securitate sociala (IMSS), potrivit AFP, preluata de Agerpres. Dona Maria a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, insa…

- Bugetul de stat pentru anul viitor va fi elaborat de actualul Guvern, dar ar trebui sa fie votat de Legislativul urmator, spune Ludovic Orban. Premierul nu mai vrea ca actualul Parlament sa voteze legea bugetului de stat, dar alegerile parlamentare au fost fixate pentru 6 decembrie, astfel ca viitorul…

- Guvernul adoptat, joi seara, Hotararea care stabileste data alegerilor parlamentare in 6 decembrie 2020. Premierul Ludovic Orban a anuntat, la debutul ședinței de guvern, ca ”data alegerilor parlamentare nu poate fi decat 6 decembrie”. El a explicat ca data alegerilor partamentare trebuie anuntata…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va putea achiziționa doar 70-80.000 din cele 250.000 de tablete destinate elevilor in noul an școlar. Ludovic Orban a precizat ca va schimba conducerea ONAC, institutiei care s-a ocupat de licitatie, transmite Hotnews.ro. „Nu vom putea achizitiona toate…