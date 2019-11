Ludovic Orban: Falimentul RADET este iminent

Stiri pe aceeasi tema

- Regia Autonoma de Distributie si Transport al Energiei Termice ar putea intra luni in faliment, iar Primaria Capitalei trebuie sa fie pregatita pentru aceasta situatie, a afirmat, miercuri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la preluarea mandatului. „Maine vom avea…

- Ministrul Economiei Virgil Popescu a avertizat-o pe primarul general al Capitalei Gabriela Firea sa fie pregatita in cazul in care instanța va declara, luni, falimentul Regiei de Distributie si Transport al Energiei Termice (RADET)."Maine (joi - n.r.), la Ministerul Economiei, dar in sediul…

- Regia Autonoma de Distributie si Transport al Energiei Termice ar putea intra luni in faliment, iar Primaria Capitalei trebuie sa fie pregatita pentru aceasta situatie, a afirmat, miercuri, ministrul...

- Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) Constanta va incepe furnizarea agentului termic pentru abonatii rezidentiali si institutii, in sistem centralizat, incepand de joi seara, informeaza un comunicat de presa al primariei municipiului. "Pe fondul temperaturilor exterioare care indica…

- Constanta, 29 oct /Agerpres/ - Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) Constanta va incepe furnizarea agentului termic pentru abonatii rezidentiali si institutii, in sistem centralizat, incepand de joi seara, informeaza un comunicat de presa al primariei municipiului. "Pe fondul temperaturilor…

- Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) Bucuresti anunta ca este pregatita, din punct de vedere tehnic, pentru inceperea furnizarii agentului termic pentru incalzire. ''Potrivit...

- Primarul Gabriela Firea se lauda cu faptul ca in patru ani de mandat a inlocuit 180 de kilometri din conductele vechi ale Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET). Trebuie precizat ca intreaga retea are 4.000 de km.

- Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) Bucuresti, societate in pragul falimentului, a efectuat un studiu comparativ intre costurile incalzirii in sistem centralizat si cele cu o centrala termica, in contextul in care din ce in ce mai multi oameni se debranseaza.