- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri, la Galati, ca in urmatorii 10 ani Romania va investi peste 40 de miliarde de euro in infrastructura de transport si 25 de miliarde in domeniul energiei, transmite Agerpres. Seful Executivului a vizitat Combinatul Siderurgic Liberty Galati, unde a participat…

- Incarcerat de aproape doua decenii in penitenciare de maxima siguranța din Romania, Kostas Passaris ar putea fi transferat, foarte curand, in țara sa de origine, Grecia, transmise de postul de televiziune ANT1. Un judecator de drepturi și libertați roman a admis cererea acestuia de extradare, scrie…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, joi, 392 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, fața de 270 in ziua precedenta. A scazut, in schimb, numarul de pacienți critici internați la terapie intensiva, 234, fața de 244, cu o zi in urma. Au fost reaportate și opt decese ale unor pacienți cu varste…

- Comitetul Local pentru Situații de Urgența Blaja luat decizia ca in zilele de 1 și 2 mai, mașinile și motocicletele sa nu circule in oraș. Restricțiile de circulație au fost luate pentru prevenirea si limitarea infectiilor cu coronavirus, se arata intr-un comunicat al primariei Blaj. Excepție vor face…

- Serviciul Roman de Informatii a transmis ca in luna aprilie a fost identificata o campanie de atacuri cibernetice a unei grupari de criminalitate cibernetica care utilizeaza troianul bancar Qbot. Acest troian vizeaza preponderent clientii organizatiilor din domeniul financiar-bancar din SUA, Romania,…

- Un raport al Bancii Mondiale arata ca Romania este in topul migranților care au trimis bani in țara, cu peste 7,2 miliarde de dolari in 2019. Remitentele trimise catre Europa si Asia Centrala (ECA) au crescut cu aproximativ 6% anul trecut, la 65 de miliarde de dolari, cele mai mari transferuri de bani…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca diminuarea salariilor bugetarilor cu 25% „nu mai este un subiect de actualitate”. Pe 9 aprilie, Ludovic Orban a cerut la inceputul ședinței de guvern sa fie analizat un proiect de ordonanța de urgența care prevede ca bugetarii vor lucra, pe rand, cate o jumatate…

- Romania are aproape 500 de cadre medicale infectate cu noul coronavirus, o rata a imbolnavirilor de 16%, cea mai mare din toate tarile afectate de pandemia de Covid-19. Nu este admisibil sa avem protocoale pentru cei decedati si nicio asigurare pentru urmasii personalului din satatate ce poate fi afectat…