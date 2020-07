Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca i se pare un conflict de interese faptul ca Parlamentul ar putea vota legea pentru stabilirea datei alegerilor parlamentar. In opinia lui Orban, parlamentarii au interesul de a-și prelungi cat mai mult mandatele și de aceea nu ei ar trebui sa stabileasca data…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca liberalii au in analiza atacarea la Curtea Constitutionala a deciziei Legislativului privind stabilirea datei alegerilor parlamentare. "Nu-mi aduc aminte ca, in 30 de ani, Parlamentul sa stabileasca data alegerilor. Adica, parlamentarii…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marți ca, in cazul legii care prevede ca data alegerilor parlamentare va fi stabilita de Legislativ, este „un evident conflict de interese” și ca analizeaza temeiul de atacare a legii la Curtea Constituționala.

- Premierul Ludovic Orban a reacționat dur dupa ce deputații au adoptat proiectul de lege potrivit caruia data alegerilor parlamentare va fi stabilita de Legislativ, prin lege organica, nu de Guvern.„Nu-mi amintesc ca in 30 de ani parlamentarii sa stabileasca data alegerilor. Parlamentarii sunt…

- Data alegerilor parlamentare ar urma sa fie stabilita de Parlament și nu de Guvern, ca pana acum. Senatul și mai apoi Camera Deputaților au dezbatut și votat astazi, in doua ședințe fulger, un proiect de lege pe aceasta tema. Inițiativa aparține PSD, ALDE și UDMR.

- Deputații au adoptat proiectul de lege potrivit caruia data alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor va fi stabilita de Legislativ, prin lege organica, nu de Guvern. Proiectul a trecut, tot astazi, și de Senat.

- Este vot de ultima ora in Senatul Romaniei, cu privire la organizarea alegerilor. Senatul a aprobat, luni, proiectul PSD, ALDE și UDMR care prevede ca data alegerilor parlamentare va fi stabilita de Legislativ, prin lege organica, nu de Guvern.Proiectul a fost aprobat cu voturi 89 „pentru”,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Constanta, ca singura data la care ar putea fi organizate alegerile parlamentare in acest an, cu respectarea tuturor prevederilor constitutionale, este 6 decembrie, data pe care spune ca Parlamentul ar trebui sa o ia in considerare. "In urma deciziei Curtii…