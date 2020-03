Ludovic Orban: Cei care ascund faptul că vin din Italia vor suporta consecințele penale Premierul Ludovic Orban a ținut sa transmita cetațenilor care vin in Romania ca in cazul in care vor declara in fals și vor incerca sa ascunda faptul ca vin din Italia, atunci vor suporta consecințe penale. ”Persoanele care declara in fals vor suporta consecințele penale. Noi putem consulta datele obținute cu cele deținute de poliția italiana, mai ales in cazul celor despre care consideram ca nu au fost total cinstiți (...) Aici nu este 100%! Sunt unii care nu vor sa spuna ca vin din Italia, alții care folosesc rute ocolitoare. Practic, va trebui sa ne concentram eforturile pe mașinile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

