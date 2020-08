Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat ca batalia din campania electorala pentru alegerile locale este purtata impotriva a 28 de „baroni roșii”, a 1.600 de primari, „satrapi locali”, care au ținut populația sub amenințare „in stare de saracie”. In cadrul unei intalniri de campanie la care au participat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, se declara „impotriva traseismului politic” si sustine ca transferurile pe care PNL este acuzat ca le-a facut de la alte formatiuni politice sunt „accidente” care nu tin de decizia sa, transmite News.ro . „Traseismul politic, din pacate, nu se manifesta numai la noi,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara ca a vorbi in acest moment despre un proiect de lege de amanare alegerilor locale arata "o neseriozitate care ar trebui sa fie straina de orice om care este prezent in viata publica din Romania". "Aici trebuie sa readuc aminte, ca sa stie toti…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara ca a vorbi in acest moment despre un proiect de lege de amanare alegerilor locale arata "o neseriozitate care ar trebui sa fie straina de orice om care este prezent in viata publica din Romania"."Aici trebuie sa readuc aminte, ca sa stie toti oamenii…

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat, duminica seara, referitor la faptul ca în urma negocierilor cu USR PLUS a fost desemnat Radu Mihaiu candidat comun pentru Primaria Sectorului 2, si nu viceprimarul liberal Dan Cristian Popescu, ca acest rezultat a venit în urma unor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca a transmis, la videoconferinta cu prefectii, un mesaj "de concentrare, de mobilizare, de responsabilitate" institutiilor care sunt implicate "in batalia impotriva epidemiei de coronavirus". "Am organizat o videoconferinta cu prefectii cu toate institutiile statului…

- Ocneanu in 1992, Rotaru in 1996, Ștefan in 2004, Chitic in 2016 sunt primarii aleși la Piatra Neamț dupa revoluție. O caracteristica a alegerilor la Piatra Neamț a fost ca niciodata nu a caștigat un candidat a ceea ce acum numim generic PSD, și putem spune asta și in cazul lui Ion Rotaru, care a candidat,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege initiat de UDMR care prevede organizarea alegerilor locale pe data de 27 septembrie si a respins initiativa legislativa a Guvernului cu acelasi obiect, potrivit news.ro.Proiectul UDMR a fost adoptat cu 253 „pentru”,…