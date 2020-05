Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a oferit noi detalii, joi, despre restricțiile care vor fi ridicate in Romania dupa data de 15 mai. Șeful Guvernului a spus ca, intr-o prima faza, autoritatile vor ridica “acele restrictii pentru care exista cel mai mic risc epidemiologic”. “Toata lumea asteapta raspunsuri, nu…

- Premierul a declarat, miercuri, ca analizeaza varianta declararii starii de alerta dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgența instituita prin decret de Klaus Iohannis. „Sunt analizate toate posibilitațile: de la prelungirea starii de urgența, instituirea starii de alerta, emiterea ordinului…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit despre restricțiile care vor fi indepartate incepand cu data de 15 mai. Ludovic Orban a spus ca parcurile pot fi deschide dupa terminarea starii de urgența, dar cu respectarea anumitor reguli. ...

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania are in fata un val epidemiologic determinat de coronavirus si a solicitat autoritatilor sa nu slabeasca in niciun fel vigilenta. "Solicit tuturor autoritatilor sa nu slabeasca in niciun fel vigilenta", a spus seful statului, intr-o declaratie…

- Premierul Ludovic Orban a decarat, joi seara, ca varful epidemiei de coronavirus este estimat, in acest moment, in perioada 1-5 mai, dar prognozele nu sunt 100% sigure. Orban a afirmat ca, si dupa ce va trece varful pandemiei, masurile restrictive vor fi pastrate

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri, dupa o vizita la Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei, ca Romania nu e in faza in care sa relaxeze restrictiile impuse in vremea pandemiei. ”Daca ne relaxam prea repede, daca credem ca vremea frumoasa alunga virusul, putem ajunge…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca nu este vremeea rafuielilor politice, dar premirul Ludovic Orban a inceput conferinta de marti cu un atac la adresa PSD. "Ar fi trebuit sa existe stocuri pentru a face fata unei astfel de epidemii. La momnetul la care am preluat guvernarea, stocurile…

- Președintele Klaus Iohannis a prezentat luni ce prevede decretul semnat luni privind declararea starii de urgența in Romania, pentru 30 de zile. Printre masurile ce pot fi luate in aceasta perioada se numara inchiderea școlilor in aceasta perioada, plafonarea prețurilor la medicamente, anumite alimente,…