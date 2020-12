Ludovic Orban a fost ales presedintele Camerei Deputatilor. A fost ales si biroul permanent al Camerei

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, si liderul de grup al deputatilor PSD, Alfred Simonis, au fost singurii candidati pentru functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Pentru prima data in istorie, Romania va avea o femeie la șefia Senatului De asemenea, vicepreședinții Camerei sunt: Marius Budai…

- Liderul PNL Ludovic Orban a fost votat, luni noapte, dupa 16 ore de ședința, președinte al Camerei Deputatilor în noua legislatura. Orban a primit 179 de voturi.Pentru functia de presedintele al Camerei Deputatilor au candidat Ludovic Orban (PNL) si Alfred Simonis (PSD).Ludovic Orban…

- Acordul de Guvernare 2020-2024 prevede, printre altele, desemnarea lui Florin Cîțu premier, Ludovic Orban - președintele Camerei Deputaților, iar Anca Dragu - președintele Senatului. La ceremonia care a avut loc la Palatul Parlamentului a participat si premierul propus…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei și Ludovic Orban, șeful PNL, s-au intalnit, marți dimineața, discuții despre realizarea coaliției de guvernare cu USR PLUS și UDMR, potrivit unor surse politice Agerpres.Intalnirea de marți dintre Klaus Iohannis și Ludovic Orban are loc dupa consultarile de luni…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat, la Romania TV, ca anunțul președintelui Klaus Iohannis de a amana desemnarea unui premier este ”anunțul unui eșec”, iar despre președinții PNL și USR PLUS, Ludovic Orban și Dan Barna, a spus ca sunt ”gemenii eșecului”.”Președintele ne anunța acum ca le mai da…

- PSD il propune pentru funcția de premier pe Alexandru Rafila, anunța oficial președintele social-democraților, Marcel Ciolacu. Acesta susține ca președintele Klaus Iohannis, PNL și USR trebuie sa accepte ca au pierdut alegerile. Ciolacu a spus ca ședința Consiliului Politic Național a stabilit joi ca…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a aprobat luni solicitarea PSD de a-l invita pe premierul Ludovic Orban in data de 9 noiembrie in Parlament pe tema proiectului bugetului de stat pe 2021. Ședința plenului Camerei in care va fi prezent șeful guvernului a fost programata pentru lunea viitoare,…

- Marcel Ciolacu l-a atacat pe Ludovic Orban, dupa ce premierul a spus ca Alexandru Rafila si Adrian Streinu-Cercel "nu mai au nicio credibilitate in opiniile despre pandemie" fiindca au decis sa candideze pe listele PSD la alegerile parlamentare din 6 decembrie. "Este profund greșit și lipsit de orice…