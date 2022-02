Stiri pe aceeasi tema

- De 20 de ani, numele lui Mihai Chirica este legat de Primaria Iașiului și pana sa ajunga primar, Mihai Chirica a fost Director General in Direcția Tehnica și de Investiții, viceprimar și primar interimar, iar astazi se afla la cel de-al doilea mandat de Primar al Iașiului. Aflat in poziția de vicepreședinte…

- Unitatile Judetene de Implementare a Recensamantului in cadrul Directiei Judetene de Statistica Iasi au desfașurat o perioada de proba anul trecut pentru a vedea valorile cu aproximatie. In judetul Iasi au fost incluse 15 sub-sectoare in Municipiul Iasi pentru mediul urban si 14 sub-sectoare in comuna…

- Primarul Mihai Chirica a convocat joi, 20 ianuarie 2022, la Palatul Roznovanu, o noua sedinta a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Iasi destinata luarii si adaptarii unor masuri de prevenire a raspandirii pandemiei de COVID-19 in Municipiul Iasi in conditiile starii de alerta…

- Prețurile la serviciile de salubrizare și la transportul in comun vor crește in Municipiul Iași. La baza acestor creșteri stau cheltuielile municipalitații. Primarul anunța creșteri cu 50 de bani la prețul unui bilet. „In momentul de fața, daca ar fi sa plateasca fiecare prețul corect pentru o calatorie,…

- Primaria Municipiului Iași a elaborat proiectul de buget pe anul in curs, pe care-l va supune in perioada urmatoare dezbaterii publice astfel incat, luna viitoare, acesta sa poata fi votat de consilierii locali. Bugetul 2022 se aproprie ca suma de cel din anul anterior (1,9 miliarde lei), numai ca,…

- In aceasta luna vor fi receptionate lucrarile de consolidare si refunctionalizare ale Palatului Braunstein, cel mai probabil fiind asteptata ziua de 24 ianuarie. Valoarea proiectului este de 19.097.184,26 lei lei, cu TVA (circa 4 milioane euro). Tot anul acesta, in luna iunie, este programata receptia…

- Primaria a lansat licitația pentru reabilitarea caii de rulare Iași – Dancu pe sectorul de la limita administrativa a orașului și pana la rondul din comuna invecinata. In total, este vorba despre 650 metri liniari de cale simpla, iar valoarea contractului se ridica la 11,6 milioane lei. Lucrarile mai…

- Comisia de Circulație din cadrul Primariei Iași a avizat o propunere legata de intersecția de la Baza 3, zona ce cuprinde bulevardul Virgil Sahleanu și strada Bucium. Propunerea prevede schimbarea timpilor de la semafoare pentru fluidizarea traficului in intersecția deja gatuita de mii de autoturisme.…