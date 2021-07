Lucrările la monumentul de la Padeș, gata la începutul toamnei Lucrarile de restaurare la Monumentul de la Padeș, dedicat Revoluției condusa de Tudor Vladimirescu vor fi gata la inceputul acestei toamne, in luna septembrie. Este un proiect de reabilitare cu fonduri de la Consiliul Județean Gorj și autoritatea locala. Sunt in derulare lucrari de amenajare peisagistica. Este vorba de amenajarea de alei, spații verzi, mobilier de exterior, iluminat public și altele. Sunt prevazute și lucrari de drenare pentru ca apele pluviale sa nu afecteze fundația monumentului. De asemenea, ultima etapa a programului de restaurare vizeaza fațetele monumentului care are forma… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

