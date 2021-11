Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Bistrița a inceput demolarea primelor puncte termice care vor face loc unor parcari. Primul punct termic demolat astazi este cel de pe strada Rodnei, din spatele blocului nr. 1. Trei puncte termice termice vor fi demolate pentru a face loc unor parcari. Este vorba despre cele situate pe strada…

- Consilierii locali, prezenți in ședința ordinara a Consiliului Local Aiud din data de 21 octombrie 2021, au aprobat in unanimitate Planul Urbanistic Zonal privind instituirea unei zone mixte pe strada Rozelor nr. 4-6-8, inițiat de Varro Iolanda. Prin P.U.Z, se trateaza teme precum integrarea in cadrul…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, anunța ca au inceput lucrarile de construire a unui nou trotuar pe strada Zefirului, in cartierul Ițcani. El a adaugat ca acesta va asigura continuitatea trotuarului de pe strada Mitocului pana la strada Alexandru Ghica și va avea o lungime de 180…

- Viceprimarul municipiului Radauți, Ciprian Țarevici, a inspectat lucrarile companiei Nord Gaz, pe strada Bogdan Voda. Aceste lucrari au cauzat intarzierea procesului de asfaltare. ”Asiguram radauțenii ca accelerarea acestor lucrari reprezinta o prioritate pentru proiectele de infrastructura care se…

De Joi, 23 Septembrie 2021, vor incepe lucrarile de reabilitare a carosabilului de pe strada Alba Iulia. In prima etapa, maine vor incepe lucrarile de frezare a carosabilului pe sectorul de drum...

- Un adolescent din Cisnadie, in varsta de 15 ani, a fost prins de politisti in timp ce conducea o masina pe o strada din municipiul Sibiu. Mai mult, in urma controlului s-a constatat ca numarul de inmatriculare aplicat pe autoturismul condus de minor este fals. ''La data de 7 septembrie, in jurul…

- Sucursala Sebes a operatorului regional SC APA CTTA SA ALBA anunta inceperea lucrarilor din cadrul proiectului finantat din fondul propriu de investitii IID : „REABILITARE REȚEA APA POTABILA PE STRAZILE SAVA HENTIA, CALARASI, AUGUSTIN BENA din MUNICIPIUL SEBES, JUD. ALBA”. Valoarea totala a acestui…