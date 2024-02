Stiri pe aceeasi tema

- La Muzeul de Istorie Suceava va avea loc luni, 19 februarie 2024, la ora 14:00, vernisajul Expoziției de gravura și carte bibliofila a artistului și acad. Mircia Dumitrescu.Evenimentul este organizat de Muzeul Național al Bucovinei, in colaborare cu Muzeul Național Brukenthal și Muzeul Național al ...

- Artistul aradean Adrian Sandu deschide expoziția de gravura „despre natura, oameni si beton” la Galeria Brateanu din Timișoara (str. Lucian Blaga nr. 8), in data... The post Artistul aradean Adrian Sandu expune la Timișoara noile lucrari de gravura „despre natura, oameni si beton” appeared first on…

- Parisul a condamnat un bombardament israelian in Fasia Gaza care a provocat moartea unui angajat al Ministerului francez al Afacerilor Externe si a cerut sa se faca cat mai rapid lumina asupra acestei tragedii, transmite AFP. „Cu mare emotie, Ministerul pentru Europa si Afaceri Externe a aflat despre…

- Circa 500 de persoane suspectate de trafic de specii salbatice si de cherestea au fost arestate in octombrie in lume in cadrul unei operatiuni internationale a politiei si vamilor, a anuntat marti Interpol, informeaza AFP. Intreprinsa in perioada 2-27 octombrie, cu participarea a 133 de tari, operatiunea…

- Primarul din Romans-sur-Isere, o localitate din sud-estul Franței, a dezvaluit ca a fost ținta unor amenințari cu moartea in urma comentariilor sale despre moartea unui elev dintr-un sat din apropiere, situat la sud de Lyon, relateaza luni, 4 decembrie, Euronews.Marie-Helene Thoraval a depus o plangere…

- Patrimoniul Muzeului Județean s-a imbogațit cu 30 de lucrari semnate de renumitul artist Grigore Patrichi-Smulți. Cele 10 sculpturi și 20 lucrari de grafica, ce valoreaza peste 23.000 de euro, au fost donate, zilele trecute, de catre soția și unul dintre fii marelui sculptor, carora reprezentanții instituției…

- Formatia Olympique Lyon a fost invinsa, duminica seara, pe teren propriu, de echipa OSC Lille, scor 2-0, in ultima partida a etapei a 13-a din campionatul Frantei.Golurile au fost marcate de David (28) si Santos (32), conform News.ro. In clasament, Lyon este pe ultimul loc in clasament, cu…