Consiliul Județean (CJ) Gorj are la dispoziție suma de peste 130 de milioane de lei(peste 26 de milioane de euro) fonduri europene pentru modernizarea unui cunoscut drum județean. Se are in vedere desemnarea pana la primavara a unui constructor care sa se ocupe de execuția lucrarilor pentru „Modernizare infrastructura rutiera de interes județean pe DJ 662, cu originea in DN 66, ce strabate localitațile Capu Dealului-Gilort-Parau-Groșerea-Aninoasa-Bibești-Andreești-Vladimir-Totea-Totea de Hurezani-Hurezani, pana in DN 6B, județul Gorj”. Modernizarea infrastructurii rutiere de interes județean pe…