Lucrare complexă în largul Mării Negre! Proiectul a costat 4,3 milioane de dolari Midia Marine Terminal (MMT), companie membra a Grupului KMG International, a finalizat cu succes lucrarile de revizie a terminalului marin offshore, care asigura aprovizionarea cu materii prime a rafinariei Petromidia. Timp de 24 de zile, proiectul in valoare de 4,3 milioane de dolari a presupus lucrari complexe, cea mai importanta componenta fiind cea de schimbare a tuturor furtunurilorplutitoare și submerse. Mai precis, este vorba de doua structuri plutitoare de peste 250 demetri fiecare, respectiv doua structuri subacvatice de cate 33,5 metri fiecare. „Complexitatea lucrarilor efectuate a necesitat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

