- Deputatul PNL Lucian Heiuș, ministrul desemnat al Finantelor, a propus, miercuri, ca Biserica Ortodoxa Romana (BOR) sa puna la dispozitie spatiile de cazare din manastiri pentru romanii care se intorc in tara si care trebuie sa stea in carantina pentru ca revin din zone afectate de epidemia de coronavirus.Intr-o…

- Lucian Heiuș, președintele PNL Hunedoara, cere bisericilor sprijin. Cazurile de infectare cu coronavirus se inmulțesc de la o ora la alta, iar oamenii cauta sprijin. De aceasta data este invocat ajutorul bisericesc. ”Un apel intre frați creștini. Datorita situației cauzate de COVID-19, apelez…

- Cetatenii romani sau straini care au ajuns la granita de vest din zone cu focare de infectie cu COVID-19 au fost escortati de politisti si jandarmi spre judetele de domiciliu pentru a fi introdusi in centrele de carantina, a anuntat ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela. Intr-o postare…

- Ministrul propus al Finantelor, Lucian Heius, a primit azi aviz negativ din partea comisiilor reunite de Buget-Finante ale Parlamentului. Spre deosebire de audierea lui Florin Citu, din urma cu doua saptamani, care a durat aproape trei ore si a fost presarata cu multe discutii tensionate, ironii si…

- Dobanzile scad pentru ca investorii au incredere ca acest Guvern PNL face ce este nevoie si ce trebuie pentru a reduce deficitul bugetar, scrie ministrul Finantelor, Florin Citu, pe Facebook. "Reducem deficitul bugetar pentru ca doar asa putem sa reducem inflatia si dobanzile, sa ne asiguram ca raman…

- PSD a publicat sambata, pe pagina de Facebook a formatiunii, o lista de masuri luate de ministrul Finantelor, Florin Citu, masuri care in opinia social-democratilor au dus la devalorizarea leului in raport cu euro la un nivel record. „Cand ministrul liberal al #finanțelor... ↘️ este…

- Ministrul ucrainean al Sanatatii, Zoriana Skaletska, a anuntat, vineri, pe Facebook, ca a intrat in carantina la sanatoriul din Novi Sanzari, in semn de solidaritate, dupa protestele violente venite in contextul temerilor ca persoanele evacuate din China sa nu transmita coronavirusul.Zoriana…