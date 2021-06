Stiri pe aceeasi tema

- Fostul director de la Piețe SA, Ioan Nasleu, totodata fost consilier personal si apropiat al fostului primar al Timisoarei, Nicolae Robu, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara. El este acuzat de savarșirea a patru infracțiuni de șantaj și a infracțiunii de fals material…

- Ioan Nasleu, fostul director de la Piețe SA și fostul consilier personal al primarului Nicolae Robu, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara, fiind acuzat de savarșirea a patru infracțiuni de șantaj și a infracțiunii de fals material in inscrisuri sub semnatura privata.…

- Dan Sarmeș, președintele consiliului de administrație al Piețe SA Timișoara, și-a dat astazi demisia din funcție, in condițiile in care maine este adunare generala, iar pe ordinea de zi este și schimbarea consiliului de administrație, principala „ținta” a noii administrații fiind scoaterea din CA a…

- Judecatoria Timișoara a motivat de ce i-a respins lui Ioan Nasleu, fostul director de la Piețe SA, plangerea impotriva ordonanței prin care procurorul i-a prelungit cu inca 60 de zile controlul judiciar in dosarul in care este inculpat ca i-a șantajat pe editorul șef al PRESSALERT.ro, Dragoș Boța, și…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara a decis, astazi, prelungirea controlului judiciar pentru Ioan Nasleu, fostul director de la Piețe SA. Va reamintim ca prietenul de chefuri al gruparii conduse de liderul interlop Lucian Boncu este inculpat pentru savarșirea a doua infracțiuni de șantaj. Dosarul…

- Tribunalul Timiș a motivat hotararea data in procesul pierdut de Ioan Nasleu, prietenul de chefuri al interlopilor din gruparea condusa de Lucian Boncu și fostul director de la Piețe SA, in care a dat in judecata PRESSALERT.ro și pe editorul șef Dragoș Boța, solicitand daune morale de 100.000 euro și…

- Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a vorbit aseara, in emisiunea „Drumul bun” de la Tele Europa Nova, despre relația cu fostul sau consilier personal și șef la Piețe SA Ioan Nasleu. „Am vorbit prea mult la momentul acela despre Ionuț Nalseu, și in alte emisiuni și pe Facebook, și n-aș vrea sa…

- Afirmația facuta de fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, ca a mers in concediu in SUA cu consilierul sau personal de atunci, Ioan Nasleu, pentru ca avea nevoie ”sa ma ajute sa ca trolerele” nu a ramas fara raspuns din partea fostului protejat. Intr-o postare pe Facebook, Ioan Nasleu a anunțat,…