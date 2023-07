Lucian Bode:„Câştigăm încrederea oamenilor, demonstrându-le cu fapte” Prezenți la inaugurarea podului de la Braila, secretarul general al PNL, Lucian Bode, și presedintele liberalilor – Nicolae Ciuca au participat la sedinta Biroului Politic Judetean PNL Braila. Fostul ministru de Interne a aratat ca partidul trebuie sa isi consolideze organizatiile, lucru care este vital pentru buna guvernare centrala si locala. „Castigam increderea oamenilor demonstrandu-le, cu fapte, ca suntem cei care servesc interesul public si venim cu solutii la ingrijorarile lor”, a spus Bode. „Am avut discutii foarte aplicate cu filiala PNL Braila, in care am accentuat faptul ca prioritatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca spune ca PNL trebuie sa abordeze cu seriozitate si amenintarea extremismului.„Am fost astazi alaturi de colegii liberali din organizatia PNL Braila, la sedinta Biroului Politic Judetean. Am discutat despre rezultatele liberale de la guvernare, care trebuie promovate in fiecare comunitate.…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu susține ca tenismena Sorana Cirstea nu avea niciun motiv sa intre intr-un conflict cu reprezenanții comunitații LGBTQ. CTP se intreaba cum ar putea fi determinați barbații sa redevina barbați, iar femeile sa redevina femei.”Domnișoara Make CITESTE SI De la pod…

- Șeful Camerei Deputaților, Nicolae Ciuca, a participat la inaugurarea podului de la Braila, ea mai mare investiție de infrastructura din ultimii 30 de ani. Este cel mai complex și cel mai important proiect romanesc de infrastructura de dupa 1989. A ieșit un lucru trainic. Mulțumim sprijinului european…

- Cel mai lung pod suspendat din Romania, a fost inaugurat joi, iar printre oficialitațile care au participat la marea deschidere se numara președintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu, Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, fostul premier Nicolae Ciuca și europarlamentarul Mihai Tudose.…

- ”Avem astazi sansa sa pasim pe cel mai mare pod suspendat din Romania si al treilea din Europa. Este cel mai complex si mai important proiect romanesc de infrastructura de dupa 1989. S-au investit aici multe resurse, s-a muncit mult si iata ca a iesit un lucru trainic”, a afirmat Ciuca, la inaurarea…

- Președintele Senatului și al Partidului Național Liberal, Nicolae-Ionel Ciuca, s-a intalnit ieri, la București, cu președintele Parlamentului din Republica Moldova, Igor Grosu, in contextul implinirii unui an de la obținerea de catre Republica Moldova a statutului de candidat la Uniunea Europeana.Discuțiile…

- Printr-o tradiție instituita dupa Primul Razboi Mondial și reluata atunci cand țara afost eliberata de comunism, Ziua Inalțarii Domnului a devenit Ziua Naționala a Eroilor Romaniei. Este ziua in care, mai mult decat in celelalte zile ale anului, ii cinstim pe aceia care și-au dat viața pentru patrie,…

- Nicolae Ciuca a fost intrebat, vineri, in cadrul unor declaratii de presa sustinute in judetul Brasov, de ce nu s-a decis sistarea importului de cereale. ”In acest moment, stiu ca exista foarte multe preocupari legate de impactul pe care l-au avut importurile de cereale din Ucraina, am prezentat si…