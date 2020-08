Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile isi propun sa aduca pe profit operatorul aerian national TAROM pana in anul 2024, prin optimizarea tuturor costurilor, iar planul de restructurare a companiei va fi pus in practica incepand cu saptamanile urmatoare, potrivit ministrului Transporturilor, Lucian Bode. "Noi vrem…

- TAROM a anuntat disponibilizari. Totusi a fost angajat un al doilea consilier de comunicare, are un salariu de vreo 16.000 lei.Cum vedeti angajarea de personal in compania TAROM? „Obiectivul Guvernului Ludovic Orban este sa salveze compania TAROM, printr-o restructurare atat de personal, cat si a costurilor…

- Compania TAROM va fi salvata, deoarece detine o flota de avioane capabila sa-i asigure un flux financiar, dar are nevoie de o restructurare, a declarat, luni seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode."Compania TAROM va fi salvata. Compania TAROM, in acest moment, are o flota de avioane…

- Planul de restructurare este obligatoriu de aplicat in cazul TAROM, iar daca nu este dus la indeplinire acum, este ultimul drum, este ultima sansa de a folosi ''aceasta fereastra de oportunitate'' generata de criza de coronavirus pentru ''a curata aceasta companie'',…

- Numarul de salariati al companiei TAROM va scadea cu 374 de persoane pana la sfarsitul anului, potrivit unui ordin al ministrului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al operatorului national aerian, publicat in Monitorul…

- Compania TAROM poate fi salvata, dar este nevoie de o restructurare la sange, iar noua conducere impreuna cu administratorii au misiunea sa taie in carne vie, a anuntat, marti seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode."Companiile aeriene din intreaga lume, companiile din Romania au inregistrat…