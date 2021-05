Stiri pe aceeasi tema

- Chestorul de poliție Benone Marian Matei a fost numit joi, printr-o decizie a premierului Florin Cițu, la propunerea ministrului de interne Lucian Bode, la șefia Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR).

- Chestorul de politie Benone-Marian Matei a fost numit in functia de inspector general al Inspectoratului General al Politiei Romane, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Acesta are rang de secretar de stat. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial. Ministrul Afacerilor Interne,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, s-a referit la cazul barbatului care a amenintat ca se arunca de la etaj cu un copil in brate, precizand ca prin profesionalismul structurilor MAI din Bucuresti au fost salvate vietile a doi oameni.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, la Zalau, ca are in vedere modificarea legislatiei astfel incat unitatile administrativ-teritoriale sa poata aloca bani pentru reabilitarea sediilor de Politie, in conditiile in care MAI nu are resurse financiare suficiente, informeaza AGERPRES…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, la Zalau, ca are in vedere modificarea legislatiei astfel incat unitatile administrativ-teritoriale sa poata aloca bani pentru reabilitarea sediilor de Politie, in conditiile in care MAI nu are resurse financiare suficiente, anunța AGERPRES.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, este audiat la Curtea de Apel Bucuresti in dosarul „Hidroelectrica”, in care Elena Udrea si Dan Andronic au fost trimisi in judecata pentru trafic de influenta, respectiv marturie mincinoasa, in legatura cu favorizarea firmelor omului de afaceri Bogdan Buzaianu.

- Șefii inlocuiți de la conducerea IPJ Bacau și a Poliției din Onești, dupa luarea de ostatici de 5 ore sfarșita cu o dubla crima , de 1 martie, au fost mutați in alte funcții de șefi, scrie site-ul televiziunii Digi 24 . Astfel, adjunctul IPJ Bacau, Adrian Claudiu Tuluc, care era la conducerea instituției…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, prezinta concluziile anchetei in urma tragediei de la Onesti, in urma careia doi electricieni au fost injunghiati mortal de catre Gheorghe Morosan, un barbat de 68, care a recurs la gestul criminal dupa ce si-a pierdut apartamentul in instanta.