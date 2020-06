Portul Constanta are in prezent o pozitie strategica, dar daca in urmatorii ani nu investim in conexiunea rutiera si feroviara cu portul si nu dezvoltam infrastructura de transport pe Dunare va fi obiectiv turistic, a declarat, marti seara, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. "Portul Constanta astazi are o pozitie strategica. Daca in urmatorii ani nu investim in portul Constanta, daca nu investim in conexiunea rutiera si feroviara cu portul, daca nu dezvoltam infrastructura de transport pe Dunare, Portul Constanta in cativa ani de zile va fi obiectiv turistic, pentru ca tot ce inseamna transport…