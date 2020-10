Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a salutat inițiativa SUA de a sprijini construirea unei autostrazi și a unei cai ferate intre Romania și Polonia. Rail-2-Sea și Via Carpatia vor primi un sprijin important pentru dezvoltarea infrastructurii, a spus ministrul, citat de Mediafax.

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat, joi, intr-un comunicat de presa, ca respinge proiectele de modificare a lgilor justiției, puse in dezbatere publica miercuri de Ministerul Justitiei. ”Plenul CSM a luat act cu ingrijorare de proiectele de modificare a Legilor justiției astfel cum…

- Școala incepe cu stangul in Romania. Parinții și elevii din Botoșani protesteaza la inceput de an. Inițiativa se numește „Protestul banderolelor albe – Impreuna pentru dreptul la educație”. Organizatoarea protestului, Mihaela Stoiciuc Vasilica, vrea sa-i mobilizeze pe toți cei care sunt impotriva masurilor…

- Secretarul de stat pentru Protecția Civila din Grecia, Nikos Hardalias, a prezentat intr-o conferința de presa situația turiștilor infectați cu coronavirus care au fost depistați la intrarea in țara și dintr-un total de 508 cazuri, cele mai multe sunt din Romania – 88, scrie Digi24. Potrivit grecilor…

- In urmatorii 10 ani, in fiecare an 2% din Produsul Intern Brut (PIB) va merge, in medie, catre investiții in infratructura de transport, a anunțat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, in cadrul unei conferințe in care a prezentat strategia Guvernului Orban pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii…

