Lucian Avramescu: Vor asasina gerurile pe cine știu eu? Buni zori! Primele geruri adevarate, de care mi-a fost dor, sperand sa asasineze virușii, au venit. Deocamdata imi taie mie respirația. Soarele, neputincios ca o baba care suie pe coasta sprijinita in baț, sta pe scaunelul unui deal și nu pare in apele lui teritoriale. Se uita miop spre sat, cu ochiul lui micșorat, de feștila. Pe cer, fumurile catorva case din vecini dau autografe. Celorlalte, ale copiilor lui Jan, ale Breslașilor de la cotul spre Marinoaia, li s-au terminat fumurile de vreo douazeci de ani. Unora, mai de demult, și-i greu de presupus ca va mai ațața cineva jeraticul, fiindca… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

