Lucian Avramescu: Scriu pentru a reînvăța să trăiesc Buni zori! Va spun astfel pentru a nu strica o obișnuința de prietenie, fiindca, sculat sa muncesc la șase fix, stau de doua ore și jumatate langa pixul pe cat de util pe atat de cusurgiu care se cheama laptop. Mai bine scriam cu pana de gasca, inmuiata in calimara sangelui meu, cum iscaleau regii declarațiile de razboi, decat sa stau vasal langa scula asta compusa din taste și care imi ordona in engleza sa n-o ating. Am mai pațit asta, dar in limite rezonabile. Cinci biluțe albe se rotesc in cerc, langa explicația ”your PC will restart several times”. Parca sunt medicamentele homeopate pe care… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

