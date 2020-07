Lucian Avramescu: Doar bolnavii știu… Buni zori! Sculandu-ma intotdeaua devreme, indiferent de ora culcarii, mi-am creat o pricepere de ceasornicar al nuanțelor zilei care se desface incet din frunze, cețuri și inganari nedefinite ale luminii. Aș zice ca mi-am creat chiar o mitologie personala a zorilor, aparat de tentația dureroasa de a vorbi și liber de obsesia infirmitații. Ziua, in graba ei de a se instala confortabil pe dealuri uita de tine și te lasa in pace sa fabulezi. Zorii te invața despre nemarginire, sub iluzia libertații absolute. De la o vreme imi amintesc o spusa a mamei – ”Bolnavii sunt singurii care știu cate ceva… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

