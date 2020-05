Lucian Avramescu: Ca o meduză moale se arată dimineața Ca o meduza moale se arata dimineața. Imbibata de apa marii care necontenit curge din cer, ea se prezinta ochilor mei care vad fara sfiala. O fata cu umbrela mov urca spre stația autobuzului care oprește doar acolo unde pe vremuri ar fi crescut legendarul, uriașul sanger. Mersul ei e ca un zbor sprinten. Daca ar fi fost soare, umbra i s-ar fi alungit ca o trestie spre balconul in care stau și privesc vazutele și nevazutele toate. Fata are mersul unui ied pe pajiște. Pe asfaltul ud, fara țarana, pantofii de culoarea macilor asculta comanda picioarelor care au alungat demult somnul și par hotarate… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ploua constant. Toata noaptea am auzit aceeasi ploaie, masurata de secundarul elvețian al unei picaturi care, la intervale perfect egale, scoate un sunet mic, picand de pe acoperișul casei, pe ceva care poate fi ca un inveliș de toba. Cladirea principala, pe care am inalțat-o, schimband vechile cosoroabe…

- Lucian Avramescu Buni zori! Am vazut aseara un bufon Mimica lui, sub alifii deghizata Transmitea un mesaj Despre paradisul pe care nu l-am avut niciodata Dimineața, iat-o, proaspata și deplina Slava Domnului, toata noaptea cerul a scuturat ploi Rad trifoiul și cicoarea de pe colina Și spun – ”paradisul…

- Buni zori! Am vazut aseara un bufon Mimica lui, sub alifii deghizata Transmitea un mesaj Despre paradisul pe care nu l-am avut niciodata Dimineața, iat-o, proaspata și deplina Slava Domnului, toata noaptea cerul a scuturat ploi Rad trifoiul și cicoarea de pe colina Și spun – ”paradisul e clorofila…

- Vreau sa-mi duc mai departe confesiunile in proza. Dimineața scriu, dar adesea nu public, spovedaniile mutului care am devenit și care luneca spre amaraciune. N-am dreptul de a impovara cu o tristețe in plus bruma de optimism care se infiripa in cititorul meu. Adesea se petrece in mine o neascultare.…

- Buna dimineata, vin Pastii Oamenii se fac cu totii mai buni Unii se prefac, dar ce mai conteaza Cu hlamida florilor pe ei, toți prunii par pruni Buna dimineața, ieri a cantat cucul Pe sarma electrica ce trece peste gradina Se rasucește ușor, face o reverența Eu cred ca recunoscandu-ma, mie mi se…

- Sunt la Sangeru. Soarele diminetii e limpede si aspru, palmuind obrajii mei care primesc meritata dojana a plecarii. Vedenia mea scoate din amorteala cainii care ma saluta cu o bucurie fara margini. Incerc sa-mi fac glasul recunoscut, dar el nu mai exista, iar Lupu și Odra n-au nevoie de parole. Iși…

- Ma scol la cinci, deodata cu ziua. Incerc sa țin la distanța instalarea dezamagirilor și-i scriu profesorul neurolog Bajenaru, de la Universitar, care mi-a indicat acel medicament pe care nepotul meu Alexandru Tomescu s-a incapațanat sa mi-l procure, aducandu-l din India, transportat in carca avioanelor…

- Ce-ar fi sa ne prefacem puțin ca nu ne e frica de moarte Nici macar de veșnicia ei Cumatra asta cu coasa pe care nimeni nu o dezbraca Fiindca s-ar speria, e fals trecuta la rubrica femei Dimineața alba, ca o nescrisa hartie De la fereastra bucatariei vezi cum unul cara o pușca, altul o lopata Vanzoleala…