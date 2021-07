Lucian Avramescu: Autoportret fără mâini și picioare Eu ma subtiez,ma subtiez Pana raman doar ganduri Și atunci imi intreb picioarele umblatoarele candva De ce v-ați topit acum, Undeva, in arșița drumului, Și nu ați betegit cand fugeam desculț prin maracini Uratelor care nu mai sunteți și m-ați lasat singur Cu gandul Eu ma subțiez de maini, de maini ma subțiez Care nici aripi nu s-au facut Ci au disparut pur și simplu Ca nici cu ce ma inchina nu mai am Și nici Venus din Millo nu-s, ci o aratare Fara maini și picioare Nițel ganditoare De ce trupule m-ai lasat fara trup Nici gat nu mai am sa scot sunete Ragetul meu de leu Paraleu A fost extirpat… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Lucian Avramescu

Se duce primavara asta
A mai ramas din ea nițel
Cat in cel amuțit napasta
De a spera, in van, și el.

Ce? Pomi acoperiți cu vrabii
Zarzari ce dau cireșe coapte
Și fluturi ce se bat in sabii
Ranindu-se discret cu șoapte

Și-ar mai spera sa fie vara
Pana dincolo de Craciun
Scapand de-amarnica

