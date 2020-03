Lucian Avramescu: Abonatul cu comorbidități Am comorbiditati, sunt abonat… Copil fiind, cert am avut pojar Adolescent, descult am alergat Pe-ai stelelor din cer carbuni cu jar Toți rezidenții trec de mine iute Nu-i timp de unul mai batran ca doi Nu vezi ca-i alb, și-a ispravit malaiul Și-n august implinește 72 Intaiul sunt pe lista cu bunici Și la parinți deschid a morții lista Sunt tot mai izolat in izoliera Coronavirusul, chiar de nu-l am, insista Privesc, lucid, o derulare sumbra Planeta s-a izbit de alta sfera Un mare președinte de Americi Ne-arata cat e el de hahalera Oamenii, mulți dintre ei scutiți de gand, Se-ncoloneaza-n dans spre… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

