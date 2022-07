Stiri pe aceeasi tema

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni decretul privind rechemarea domnului Luca Niculescu din calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Republica Franceza, in Principatul Andorra și in Principatul Monaco.

In cadrul Guvernului se pregatesc o serie de masuri care vor reseta sistemul actual de taxare din Romania și, mai ales, vor reduce drastic birocrația.

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, anunța ca țara noastra intra intr-o noua etapa a in programul de reactoare modulare.

Ministrul Sanatații Alexandru Rafila a declarat miercuri, dupa ce in Romania a fost inregistrat al treilea caz de variola maimuței, ca „nu este cazul sa vedem izolete".

Cu 40% elevi analfabeți funcțional și cu școli cu WC in curte, președintele Klaus Iohannis anunța ca educația pentru protecția mediului va fi prioritara in Romania.

Incet incet aflam de ce președintele Klaus Iohannis a renunțat la discursul belicos anti-PSD și brusc i-a invitat pe social-democrați la guvernare pentru a a asigura o guvernare cu o majoritate parlamentara stabila.

Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 18 mai 2022, urmatoarele decrete:

Președintele interimar al USR, Catalin Drula, il numește pe Klaus Iohannis „tradatorul modernizarii Romaniei" și afirma ca in locul președintelui i-ar fi „crapat obrazul de rușine" sa laude Guvernul. Și Barna ii transmite lui Iohannis ca numirea actualului Guvern nu a fost „o idee buna".